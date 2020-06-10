С начала года в Украину не пустили 1 тысячу россиян

С начала этого года на территорию Украины не было пропущено 1000 граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.



"За пять месяцев этого года доля россиян, которые были фактически не пропущены в Украину от 4300 иностранцев, составляет 1000 человек", - сказал Демченко.



По его словам, россиян не пустили в Украину по разным причинам.



"То есть за нарушение правил пребывания в Украине, или потому, что они являются потенциальными нелегальными мигрантами или из-за запрета въезда в Украину", - рассказал Демченко.

