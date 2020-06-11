Минюст открыл платные камеры еще в четырех СИЗО

Министерство юстиции открыло платные камеры еще в четырех следственных изоляторах. Соответствующая услуга сейчас доступна в Харьковском, Сумском и Старобельском СИЗО, а также в Полтаве.



Об этом сообщает правительственный портал.



"С сегодняшнего дня доступна услуга "платные камеры" в Харьковском, Сумском и Старобельском следственных изоляторах, а также в Полтаве", - сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.



Она подчеркнула, что полученные от этих услуг средства в дальнейшем используют для ремонтов помещений следственных изоляторов, в частности в обычных (бесплатных) камерах.



Указано, что стоимость пребывания в камере Харьковского СИЗО за сутки составляет 1000 грн с человека; за неделю - 3500 грн; за месяц - 3750 грн.



В Сумском СИЗО стоимость за сутки составляет 600 грн; за неделю - 2000 грн; за месяц - 4100 грн. А стоимость платной камеры Старобельского СИЗО за сутки - 750 грн; за неделю - 2600 грн; за месяц - 3000 грн.



Кроме того, в Полтавском учреждении исполнения наказаний (№ 23) стоимость за сутки составляет 600 гривен с 1 человека; за неделю - 2100 грн; за месяц - 3800 грн.



Вместе с тем после приговора суда пребывание в улучшенных камерах не предусмотрено. Всего на данный момент к проекту присоединились десять СИЗО.

