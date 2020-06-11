Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Актёр Михаил Ефремов в момент смертельного ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.



"Органами предварительного расследования М.Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек", - сказали в надзорном ведомстве.



Ранее о том, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков, "Интерфаксу" сообщал осведомлённый источник. По его данным, речь шла о следах кокаина и каннабиодов.



Ефремов 8 июня стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.



Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста.



Сначала Ефремова отпустили под подписку о невыезде, но 9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.



Артист признал вину в содеянном.

