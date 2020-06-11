Суд рассмотрит иск Сивохо против радикалов, сорвавших его презентацию

В пятницу, 12 июня, Печерский райсуд Киева будет рассматривать иск экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо против радикалов, сорвавших в марте презентацию платформы по примирению с Донбассом и напавших на него. В этот день "Национальный корпус" планирует провести акцию протеста у здания суда.



Об этом сообщает пресс-служба "Нацкорпуса" в Telegram-канале.



"Заседание состоится 12 июня в 14:30 в Печерском райсуде Киева (улица Владимирская, 15). Призываем патриотов прийти на суд и поддержать ветеранов!" - сказано в сообщении.



Кроме того, "Нацкорпус" опубликовал видеообращение, в котором назвали срыв презентации в марте "противодействием диверсии в центре Киева".



"В Печерский районный суд в качестве потерпевшего вызван Сивохо С. А., который, по сути, обвиняет защитников Украины, ветеранов русско-украинской войны в совершении противодействия российской диверсии в самом центре Киева. К сожалению, при власти Зеленского – это преступление", – сказано в видеообращении.



Напомним, националисты напали на Сергея Сивохо 12 марта в Киеве, когда должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом, она была сорвана.



После этого полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации, 12 из них затем отпустили. 13 марта суд избрал меру пресечения троим участникам нападения. Юрия Каплина и Сергея Тамарина отпустили под личное обязательство, а Александра Волкова отправили под круглосуточный домашний арест, но позже отпустили на поруки нардепа Бондаря.



