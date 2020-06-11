В США потеряли супер-секретную гиперзвуковую ракету

Ракета с реактивным двигателем, разработанная в рамках проекта ВВС США по созданию авиационной гиперзвуковой ракеты HAWC, была уничтожена во время недавних испытаний.



Об этом сообщает сайт Aviation Week.



По мнению экспертов, ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летных испытаний. Это произошло в воздухе, а не в ходе наземных тестов. Причина инцидента, в котором, вероятно, был задействован самолет 419-й летно-испытательной эскадрильи, базирующейся в штате Калифорния, расследуется.



Военно-воздушные силы США направили запрос о происшествии в Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA), но там отказались предоставить какие-либо подробности.



"Детали этих летных тестов засекречены", - сказал представитель DARPA.



Aviation Week пишет, что после аварии были обнаружены фрагменты контрольно-измерительного прибора. Это говорит о том, что авария произошла на суше - возможно, на специально отведенном полигоне, а не над Тихим океаном, где тоже обычно испытывают технику.



Программа HAWC уже на несколько месяцев отстает от первоначального расписания, которое предусматривало первый полет в 2019 году.

