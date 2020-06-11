Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения

Из столичного бара, где, по предварительной информации, до смертельной аварии проводил время Михаил Ефремов, пропали записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Из-за ситуации с распространением коронавируса паб должен был быть закрыт, однако в Сети писали, что Ефремов якобы посещал его и во время карантина. В среду в заведении проводились следственные действия. Как рассказал РИА Новости источник в оперативных службах, сотрудники правоохранительных органов проверяли видеозаписи, снятые в вечер трагедии.



Как сообщает РЕН ТВ, силовики хотели изъять видеоматериалы, однако за сегодняшний день они были удалены. По данным телеканала, руководство бара не сделало копии, а "сервер посмотреть сотрудники полиции не могут".



Камеры на улицах зафиксировали, что в день ДТП Ефремов дважды оставлял свой автомобиль около бара. Актер якобы был в заведении 5 и 6 мая, сообщает телеканал.



Телеканалу не удалось связаться с владельцами паба, чтобы получить комментарий по поводу ситуации.



В понедельник вечером на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, ехавшего за рулем Jeep Grand Cherokee. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водитель которой скончался утром на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.



Против артиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Актера поместили под домашний арест до 9 августа.

