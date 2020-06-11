Печерский суд разрешил взять под стражу миллиардера и бывшего депутата Жеваго

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату III-VIII созывов, миллиардеру, совладельцу горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Ему присудили содержание под стражей.



Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственное бюро расследований.



"Сегодня Печерский суд рассмотрел ходатайство и принял решение избрать меру пресечения - содержание под стражей, что является необходимым шагом для его ареста и экстрадиции при установлении места нахождения", - отметили в ГБР.



Печерский суд уже второй раз выносит такое решение. В первый раз это было в декабре 2019 года. Однако 25 мая Киевский апелляционный суд отменил вердикт о задержании и содержании под стражей Жеваго, так как постановление судьи Печерского райсуда было принято с нарушениями Криминального процессуального кодекса Украины.



Жеваго подозревают в организации растраты имущества банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн. Из-за систематической неявки к следователям миллиардера объявили в международный розыск.

