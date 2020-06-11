В Чернобыльском заповеднике предупредили об угрозе новых пожаров

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике предупредили, что сейчас в разгаре пожароопасный период, и опасность возгорания никуда не делась. Поэтому нужно осторожно обращаться с огнем на природе. Предупреждение появилось на Facebook-странице организации.

В заповеднике отметили, что масштабные апрельские пожары в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить благодаря нетипичному понижению температуры и обильным дождям. Из-за удачного стечения обстоятельств многие забыли о том, что опасность пожаров никуда не делась.



И зря, поскольку пожароопасный период продлится еще несколько месяцев. Летняя жара и сильные ветры - благоприятные факторы для распространения огня. Он снова может вспыхнуть от одного окурка, брошенной спички, непогашенного костра, подожженного мусора или тлеющих под землей углей на торфяниках.



Поэтому сотрудники заповедника призвали быть бдительными и осмотрительными при обращении с огнем.

