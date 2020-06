В Кабмине объяснили, почему изменились условия МВФ

Международный валютный фонд не согласовывал с Украиной условия программы сотрудничества. Киев просто поставили перед фактом. Об этом в среду, 10 июня, заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала Украина 24. Марченко отметил, что МВФ просто уведомил украинскую власть, что условия поддержки изменили...

... и вместо выделения 8-10 млрд долларов на 36 месяцев, Украина получит краткосрочную программу stand by.



"Никто ни на какие уступки не шел, у нас была твердая позиция, что мы за свой счет сможем профинансировать выплату гарантированного долга США в конце мая. Это компромисс, к которому мы пришли. Об изменении программы нас просто уведомили, это была позиция руководства МВФ, что мы сейчас никому не даем программу ЕFF, выбирайте stand by", - рассказал Марченко.



Как сообщалось, программа stand by предполагает выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев.



Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда по итогам заседания 9 июня одобрил новую программу кредитования для Украины в размере пять миллиардов долларов, которая рассчитана на 18 месяцев. В качестве условия Украину обязали провести ряд структурных реформ и укрепить иммунитет банковской системы.