Gorillaz выпустили дуэтный клип с рэпером Octavian
Известная музыкальная группа Gorillaz выпустила клип на дуэтную песню Friday 13th с рэпером Octavian. Ролик появился на официальном YouTube-канале коллектива.
Данный выпуск онлайн-шоу стал четвертым эпизодом нового проекта группы - Song Machine. Gorillaz используют необычную подачу песен в качестве альтернативы традиционного альбома.
Отмечается, что режиссером клипа стал один из сооснователей музыкальной группы - Джейми Хьюлетт.
Ролик посмотрели 645 тысяч раз. Большинство пользователей положительно оценили новый дуэт.
Источник: Корреспондент
09:30