Gorillaz выпустили дуэтный клип с рэпером Octavian

Известная музыкальная группа Gorillaz выпустила клип на дуэтную песню Friday 13th с рэпером Octavian. Ролик появился на официальном YouTube-канале коллектива.



Данный выпуск онлайн-шоу стал четвертым эпизодом нового проекта группы - Song Machine. Gorillaz используют необычную подачу песен в качестве альтернативы традиционного альбома.



Отмечается, что режиссером клипа стал один из сооснователей музыкальной группы - Джейми Хьюлетт.



Ролик посмотрели 645 тысяч раз. Большинство пользователей положительно оценили новый дуэт.





