Киану Ривз появился без бороды в новом трейлере

В сети появился трейлер третьей части фантастического музыкального фильма "Билл и Тед" с Киану Ривзом и Алексом Винтером. Ролик появился на YouTube-канале студии Orion Pictures.



За сутки трейлер посмотрели более 3 миллионов раз. Пользователи обратили внимание на то, что Ривз без бороды едва узнаваем. По мнению многих юзеров, актер с растительностью на лице выглядит моложе.



По сюжету фильма, герои попали в будущее и им необходимо вспомнить пророчество из далекого прошлого. Некий инопланетянин планирует уничтожить Вселенную, а помешать ему может только определенный музыкальный хит. Его и необходимо исполнить героям Ривза и Винтера.



Актеры впервые исполняли эти роли 29 лет назад. Первая часть ленты Невероятные приключения Билла и Теда вышла в 1989 году, а вторая - в 1991 году.





