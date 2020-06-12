Назван величайший рок-гитарист всех времен

Гитарист Queen Брайан Мэй стал величайшим рок-гитаристом всех времен. Издание Total Guitar устроило опрос и предложило своим читателям сделать выбор из 170 музыкантов в разных жанрах: классический рок, блюз, хэви-металл, шред (быстрые гитарные соло), инди, а также в категории "лучший сейчас", пишет Music Radar.



Брайан Мэй стал первым в "классическом роке".



"Серебро" досталось Джими Хендриксу, на третьем месте - Джимми Пейдж. В пятерке лучших также - Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.



"Я абсолютно потерял дар речи. Я должен сказать, что для меня это совершенно неожиданно, и я глубоко тронут, что люди так относятся ко мне... Я никогда не претендовал на звание виртуозного гитариста. Думаю, все дело в том, что я пытаюсь играть от чистого сердца", - прокомментировал свою победу Мэй.



На вопрос, кого он сам считает лучшим гитаристом, Мэй ответил, что это Джими Хендрикс.





