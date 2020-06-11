Китайские соления оказались эффективными пробиотиками

Как передает Xinhua, исследователи из Университета Бен-Гуриона и Сычуаньского университета в Чэнду обнаружили, что пробиотики, изготовленные из штамма бактерий, содержащихся в традиционных китайских солениях, могут предотвратить кариес.



Так, применение штаммов бактерий Lactobacilli из сычуаньских солений уменьшило количество бактерий Streptococcus mutans, вызывающих кариес, на 98,4%. Известно, что Streptococcus mutans можно найти на зубах в виде биопленки (зубного налета). Этот патоген повышает риск кариеса.



Исследовательская группа начала свое исследование с 14 видов сычуаньских солений из юго-западного Китая. Из них они извлекли 54 различных штамма лактобацилл и обнаружили, что один из них (plantarum K41) значительно уменьшил частоту образования и размер кариозных полостей. Команда также обнаружила, что этот штамм очень устойчив к кислотам и солям. Последующий анализ in vitro и in vivo подтвердил эффективность этого штамма бактерий в качестве потенциала для пробиотиков.

