Фруктовый сок должен обязательно присутствовать в детском рационе

Бостонский университет призывает давать маленьким детям 100%-й фруктовый сок, пишет Eurek Alert. Это позволяет сформировать правильные пищевые привычки. Как показало исследование, употребление сока в дошкольном возрасте было связано с более высоким уровнем потребления цельных фруктов и фруктов в любом виде, а также с улучшением качества питания в детстве и в среднем подростковом возрасте.



Так, дети дошкольного возраста, которые употребляли около 1,5 чашек 100%-го фруктового сока в день, как правило, придерживались более здоровой диеты в подростковом возрасте (14-17 лет), чем дети, которые пили менее половины чашки в день. Ученые, проводя исследование, учитывали данные 100 детей 3-6 лет.



Дошкольники, которые пили больше сока, имели почти в 4 раза больше шансов выполнить рекомендации по потреблению фруктов в подростковом возрасте, чем дошкольники с низким уровнем потребления. И в целом качество питания у употреблявших сок оказалось выше. Что важно, потребление фруктового сока не было связано с изменением Индекса массы тела в детстве и в среднем подростковом возрасте, хотя 100%-е соки содержат довольно много сахара.

