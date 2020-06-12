Люди плохо распознают цвета вокруг себя

Считается, человек воспринимает окружающий мир в многообразии красок. Но тесты с технологией виртуальной реальности, сообщает ТАСС, показывают, что это не соответствует действительности. Дартмутский колледж провел эксперимент, в рамках которого, в частности, было установлено: 30% человек даже не заметили, что периферийные области их зрения лишились цвета.



Известно, что человек видит цвета благодаря колбочкам - фоторецепторам. Львиная их доля располагается в центре сетчатки. Поэтому максимально хорошо человек воспринимает цвет в центре поля зрения, а на периферии делает это хуже. Устройства виртуальной реальности позволили понять, насколько сильна эта разница.



178 добровольцев смотрели на 360-градусные панорамы различных фестивалей, музеев, театров и так далее. При этом ученые постепенно обесцвечивали изображение на периферии зрения (сужение угла до 32.5, 25, 17.5 и 10 градусов. В результате не все добровольцы в принципе заметили обесцвечивание изображения. Так, 30% из них ничего не заметили, когда черно-белым стало все, кроме 10 градусов (оставалась область прямого взгляда). Уменьшение угла до 32,5 градуса не заметили 83% добровольцев.

