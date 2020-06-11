Что такое рефинансирование кредита

Основная цель рефинансирования – сделать кредит менее обременительным. Для этого важно изучить ситуацию и удостовериться, что оформление нового займа действительно выгодно.



Рефинансирование можно оформить не только на банковский кредит, но и на быстрые займы, выдаваемые через интернет. В каждом случае это способ уменьшить долговую нагрузку.

Понятие рефинансирования

Данный термин предполагает замену действующего долгового обязательства с новым учетом. Если говорить простыми словами, заемщик оформляет новый кредит и на полученные средства погашает текущий долг.

Оформляется рефинансирование кредита в другой финансовой организации, при этом заемщик должен пройти стандартную процедуру подачи заявки и получения одобрения.

Условия

Рефинансирование – не фиксированная услуга, а предложение банка. Поэтому условия, на которых оно будет оформлено, определяется финансовой организацией самостоятельно.

Вот общие параметры рефинансирования:

по виду кредита: ипотека, потребительский, кредитная карта, автокредит и т. д.;

по объему задолженности: новый кредитор тоже думает о выгоде, поэтому устанавливает порог долга, например отказывает в рефинансировании, если он меньше 100 тысяч;

по размеру займа: во многих случаях можно получить сумму, которая не только покроет действующий долг, но и может быть использована по усмотрению заемщика;

по документам: в одних достаточно выписки по действующему займу, в других нужно собирать документы, как на новый кредит.

Учитывая разнообразие предложений, перед обращением за рефинансированием важно внимательно изучить все варианты, чтобы выбрать самый выгодный.

Когда стоит оформить

Обращаться за рефинансированием стоит в двух случаях – если это дает возможность:

уменьшить общую переплату;

снизить ежемесячный платеж.

В первом случае выгода налицо – проценты меньше, поэтому снижается оплата банковских услуг. Второй вариант выгоден, если изменились жизненные обстоятельства, например родился ребенок, понизили зарплату, заболел кто-то из семьи и т. д. В подобных случаях ежемесячный платеж становится обременительным и оформление нового займа по сниженным ставкам – это возможность уменьшить финансовую нагрузку. В такой ситуации переплата становится больше за счет увеличения срока договора, зато регулярный взнос меньше, к тому же сохраняется положительная кредитная история.

Таким образом, есть ли выгода от рефинансирования – зависит от конкретной ситуации. Поэтому решение об оформлении нового кредита заемщик принимает самостоятельно после всех расчетов.