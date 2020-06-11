Как часто нужно стирать постельное белье?

Гигиена человека - это не только всегда вовремя принимать душ, часто мыть руки и надевать только чистую одежду. За вашу гигиену отвечает чистота такого домашнего текстиля, как постельное белье и полотенца. Поскольку они непосредственно соприкасаются с обнаженным телом, их необходимо вовремя менять и всегда тщательно стирать. Как это делать правильно расскажем в статье.

Большинство людей меняют полотенца и постели по мере загрязнения. Но есть и рекомендации. Они следующие: постельное белье меняют 2-4 раза в и месяц. Летом чаще, зимой, соответственно, реже.

А вот замена полотенец не может быть одинакова для всех моделей. Кухонные полотенца меняются по загрязнению, при необходимости, можно и ежедневно. Полотенца для рук рекомендовано менять 1 раз в 7 дней. А вот банные полотенца стирать после каждого вытирания смысла нет. Их тоже можно менять 1 раз в неделю, при условии, что вы ежедневно ним вытирались.

Правильная стирка постельного белья - это не только залог чистоты, но и гарантия долгой службы. Высокие температуры и обороты отжима приводят его быстро в негодность. Для того, чтобы комплект хорошо отстирывался, сиял свежестью и чистотой, достаточно его просто часто стирать.

У каждого набора постельного белья есть свои нюансы в уходе. Они зависят от материала изготовления и окраса. Рекомендации по уходу можно прочитать на коробке, но к сожалению, далеко не каждый производитель делится такой информацией. Для удобства покупателей, некоторые сайты размещают эту информацию рядом с фото товара. Так, в интернет-магазине https://domashniy.com.ua/postelnoe-bele прежде чем купить постельное белье, покупатель может изучить все характеристики, в том числе и рекомендации по уходу. Они тоже влияют на принятие решения о покупке.

На первый взгляд кажется, что правильно ухаживать за постельным бельем умеет каждая хозяйка. Но когда дело касается комплектов из тканей с современными названиями, таких как ранфорс, поплин, бамбук, поликоттон, тогда и возникают вопросы. Поэтому, рекомендации очень помогают хозяйкам. Также, как и характеристики тканей. Ведь именно они и определяют температуру стирки, глажки и другие нюансы в уходе.

Белое постельное белье стирают при температуре от 60 до 90 градусов. Цветное до 60 градусов. Все ткани с добавлением синтетики - при температуре не выше 40 градусов. Некоторые хозяйки сетуют, что при низких температурах постель не выстирывается. Чтобы этого не произошло, необходимо ее просто чаще стирать, тогда, когда она практически не загрязнена.