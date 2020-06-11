Число жертв коронавируса в мире превысило 416 тыс. - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск четверга достигло 416 201 человека, увеличившись за сутки на 4 тыс. 924, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.



На утро среды показатель суточного роста смертности составлял 4 тыс. 755 человек.



Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 7 млн 360 тыс. 239 инфицированных COVID-19, рост составил 121 тыс. 628 против 120 тыс. 410 сутками ранее, излечились в общей сложности 3,54 млн человек.



По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 7 млн 458 тыс. 921 человек, скончались 419 тыс., излечились 3,77 млн.



Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета Хопкинса, зарегистрировано в США - 2 млн 464 (112 тыс. 024 скончавшихся), Бразилии - 772 тыс. 416 (39 тыс. 680), Великобритании - 291 тыс. 588 (41 тыс. 213), Индии - 276 тыс. 583 (8 тыс. 038), Испании - 242 тыс. 280 (27 тыс. 136), Италии - 235 тыс. 763 (34 тыс. 114), Перу - 208 тыс. 823 (5 тыс. 903), Франции - 192 тыс. 068 (29 тыс.322), Германии - 186 тыс. 522 (8 тыс. 752), Иране - 177 тыс. 938 (8 тыс. 506), Турции - 173 тыс. 036 (4 тыс. 795), Чили - 148 тыс. 456 (2 тыс. 475), Мексике - 129 тыс.184 (15 тыс. 357), Пакистане - 113 тыс. 702 (2 тыс. 255), Саудовской Аравии - 112 тыс. 288 (819).



По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 53,8 против 53,1 в минувшую среду. В США он достиг 348 человек, Испании - 580, Великобритании - 606, Италии - 564, Бразилии - 187, Франции - 449, Германии - 106, Турции - 56, Иране - 101, Индии - 6, Перу - 179, Чили - 130, Мексике - 119, Пакистане - 11, Саудовской Аравии - 24.



В России, сообщает портал, на 08:00 по московскому времени вторника от коронавируса скончались 44 человека на 1 млн жителей.



По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 среды в стране было выявлено 493 тыс. 657 заболевших, зафиксировано 6 тыс. 358 летальных исходов и 252 тыс. 783 выздоровевших.



Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.

