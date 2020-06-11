Зеленский назвал Шмыгаля "неплохим" премьером

Президент Владимир Зеленский доволен работой премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом он заявил в интервью Украинской правде в четверг, 11 июня.



В ответ на вопрос, доволен ли он сейчас работой премьера, Зеленский сказал: "Да, он неплохой".



Президент также отметил, что когда искали кандидатуру на пост главы Кабминна, речь шла о том, выбирать его из действующих министров, руководителей облгосадминистраций или из бизнеса.



"Он (Шмыгаль - ред.) был председателем Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели - вот реальная кандидатура", - пояснил Зеленский.

