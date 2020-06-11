Коронавирус "увеличил" количество геймеров почти вдвое

В мире почти вдвое увеличилось количество пользователей компьютерных игр. Об этом сообщает агентство Yonhap, со ссылкой на доклад разработчика игрового контента Unity Technologies.



За время карантина число пользователей компьютерных игр в мире выросло почти на 50%. Так с начала 2020 года активных пользователей компьютерных игр или консолей стало на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



При этом число пользователей мобильных игр возросло на 17%, против 13% до начала пандемии коронавируса.



Также отмечается, что люди начали ежедневно проводить за играми столько времени, сколько до карантина проводили на выходных. При этом, число скачиваний мобильных игровых приложений с января по март 2020 года выросло на рекордные 84%.

