Цены на нефть резко снизились на фоне опасений за экономику США

Цены на нефть в четверг, 11 июня, упали примерно на 4% на фоне опасений по поводу медленного роста спроса в связи с ростом случаев коронавируса. Кроме того ФРС США заявила, что восстановление после пандемии может занять годы.



Об этом сообщает агентство Reuters.



Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,5 7% до 40,24 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, фьючерсы на WTI упали на 3,99% до 38,02 долларов за баррель.



Настроения на рынках ухудшились обнародования обновленных макроэкономических прогнозов ФРС, согласно которым ВВП США сократится в текущем году на 6,5%, а уровень безработицы достигнет 9,3%.



Федеральный резерв США дал понять, что намерен и дальше оказывать экстраординарную поддержку американской экономике, получившей удар от пандемии коронавируса, в результате которой ВВП сократится в текущем году на 6,5%, а уровень безработицы достигнет 9,3%.



ФРС видит свою ключевую ставку по однодневным операциям около нуля как минимум до конца 2022 года. Решение сохранить ее в диапазоне 0,00-0,25% было принято в среду единогласно.



Еще один признак того, что выздоровление экономики будет по-прежнему омрачено коронавирусом, - общее число случаев заболеваний в США в среду превысило 2 миллиона, а число новых заражений несколько возросло после пятинедельного снижения.



Запасы нефти в США неожиданно выросли на 5,7 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 5 июня, до 538,1 миллиона баррелей - рекордного показателя, сообщило Управление энергетической информации (EIA).



Рынок негативно оценил рост запасов, несмотря на признаки улучшения спроса на бензин, сказал Вивек Дхар из Commonwealth Bank.



"Большая часть роста (цен) произошла из-за отмены строгих карантинных мер. Чтобы добраться до уровня, который был до COVID, потребуется некоторое время", - сказал Дхар.

