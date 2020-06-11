Минздрав готовится к ужесточению карантина в связи ухудшением эпидситуации

Министерство здравоохранения готовится к ужесточению карантина в связи ухудшением эпидемической ситуации в стране, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.



"Украина за прошедшие сутки побила антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19. Тенденция увеличения заболеваемости наблюдается в течение всей последней недели. В этой ситуации Минздрав будет предлагать ряд мер, направленных на спасение жизней украинцев",- сказал он.



Ухудшение эпидемиологической ситуации, по мнению министра, связано с несоблюдением гражданами рекомендаций специалистов по профилактике заражения коронавируса.

