Коцюбинское могут присоединить к Киеву

31 депутат Верховной Рады предлагает парламенту присоединить поселок городского типа Коцюбинское к Киеву.



Об этом говорится в законопроект № 3620, зарегистрированном в Раде 9 июня, передают Українськi Новини.



Документом предлагается изменить границы Киевской области и Киева, включив территорию пгт Коцюбинское в город Киев.



Соответствующая инициатива объясняется тем, что поселок не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме Киева, не входит ни в один административный район Киева и подчинен в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету.



Согласно пояснительной записке, сегодня Ирпень остается сложной административно-территориальной единицей, приводит к ряду правовых коллизий, компетенционных споров и проблемных вопросов в сфере бюджетных, земельных, налоговых отношений, собственности, порождает проблемы в социальных и гуманитарных областях.



Кроме этого, дневной стационар больницы в Коцюбинском закрыт в 2019 году, а автобусного сообщения между Коцюбинским и городом Ирпень нет.



Стационарное лечение жителей поселка осуществляется в пгт Буча, что затрудняет получение своевременной медицинской помощи.



Большая часть жилой инфраструктуры Коцюбинского обеспечивается предприятиями Киева, в частности водоснабжения и отопления.

