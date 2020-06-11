Рейтинг Зеленского упал ниже 40%

Если бы выборы президента Украины проходили в начале июня 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев. Если рассчитывать проценты тех, кто определился, то поддержка действующего президента составляет 37,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.



По данным опроса, респонденты планируют голосовать:



11,1% - за Петра Порошенко,

9% - за Юрия Бойко,

6% - за Юлию Тимошенко,

4,6% - за Игоря Смешко,

3% - за Анатолия Гриценко,

3% - за Олега Ляшко,

2,1% - за Святослава Вакарчука,

1,4% - за Александра Вилкула,

за других кандидатов - всего 2,5%,

2,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

16,2% - не определились, за кого голосовать,

1,6% - отказались отвечать на вопрос,

11,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах



Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то результаты следующие:



16,2% - за Петра Порошенко,

13,2% - за Юрия Бойко,

8,7% - за Юлию Тимошенко,

6,8% - за Игоря Смешко,

4,4% - за Анатолия Гриценко,

4,4% - за Олега Ляшко,

3% - за Святослава Вакарчука,

2% - за Александра Вилкула,

за других кандидатов - всего 3,6%.



Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 1,7%.

