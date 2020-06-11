Рейтинг Зеленского упал ниже 40%
Если бы выборы президента Украины проходили в начале июня 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев. Если рассчитывать проценты тех, кто определился, то поддержка действующего президента составляет 37,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
По данным опроса, респонденты планируют голосовать:
11,1% - за Петра Порошенко,
9% - за Юрия Бойко,
6% - за Юлию Тимошенко,
4,6% - за Игоря Смешко,
3% - за Анатолия Гриценко,
3% - за Олега Ляшко,
2,1% - за Святослава Вакарчука,
1,4% - за Александра Вилкула,
за других кандидатов - всего 2,5%,
2,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
16,2% - не определились, за кого голосовать,
1,6% - отказались отвечать на вопрос,
11,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то результаты следующие:
16,2% - за Петра Порошенко,
13,2% - за Юрия Бойко,
8,7% - за Юлию Тимошенко,
6,8% - за Игоря Смешко,
4,4% - за Анатолия Гриценко,
4,4% - за Олега Ляшко,
3% - за Святослава Вакарчука,
2% - за Александра Вилкула,
за других кандидатов - всего 3,6%.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 1,7%.