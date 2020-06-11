За 3 года "безвиза" украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС

С начала действия безвизового режима (с 11 июня 2017 года по апрель 2020 года) украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Европейского Союза как по биометрическим, так и не биометрическим документам, сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"Наибольшее количество наших соотечественников пользуются границей с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, и несколько меньше граница со Словакией", - сказано в сообщении.



Отмечается, что украинцы чаще всего пользовались авиационным сообщением, а морское сообщение является наименее популярным.



При этом пассажиропоток граждан в страны ЕС растет ежегодно. В частности, в 2018 году количество поездок было на уровне 17,5 млн, а в 2019 году – 18,65 млн.



"Первые месяцы 2020 года также не стали исключением, однако дальше на ситуацию повлияла эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией, из-за чего большинство стран ограничили въезд, а регулярное международное авиационное сообщение приостановилось. Так, согласно анализу, в январе и феврале этого года украинцы в страны ЕС последовали 3 млн раз, а за аналогичный период 2019 года – 2,3 млн", - рассказали в ведомстве.



Также за второй год действия "безвиза" количество украинцев, которые отдали предпочтение безвизовым поездкам (исключительно по биометрическим паспортам), выросло в 4,2 раза по сравнению с первым годом.



Кроме того, по информации Госпогранслужбы, в 2019-2020 годах перечень популярных для посещения стран ЕС украинцы значительно расширили. В 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны как Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, но позже этот список пополнился и Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.

