Вакарчук слагает с себя депутатские полномочия

Народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении с себя депутатский полномочий, однако не намерен прекращать политическую деятельность.



"Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий", - заявил Вакарчук на брифинге в четверг в Киеве.



При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать свою политическую деятельность, работу в партии "Голос".



По словам Вакарчука, в его ближайших планах большой просветительский проект.

