Джонсон снял "запрет на секс" в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии "запрета на секс" – ограничения, введенного на секс с людьми, проживающими в разных домах. Правило было введено в стране во время карантина на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Mail.



В Британии с 13 июня отменяется правило, согласно которому жильцам из разных домов запрещалось собираться группами в количестве двух и более человек в любом частном месте.



Правила должны были придерживаться все британцы, кроме профессиональных спортсменов, рабочих, детей, разлученных с родителями, и членов семей во время похорон.



Джонсон, сам переболевший коронавирусом, подчеркнул, что понимает, как тяжело было людям, лишенным общения с близкими и друзьями.

