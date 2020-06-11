Роналду в Instagram заработал больше, чем в Ювентусе

Нападающий итальянского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду имеет самый популярный аккаунт в Instagram в мире и зарабатывает на нем больше, чем в спорте, пишет Foxsports.



У спортсмена в социальной сети 223 миллиона подписчиков.



За год форвард опубликовал 43 рекламных поста и получил по 1,17 миллиона за публикацию. То есть его общий доход от рекламы в Instagram составил 50,3 миллиона долларов.



Это больше его оклада в Ювентусе, где ему платят 33 миллиона долларов в год.



Нападающий Барселоны Лионель Месси заработал в соцсети 30,4 миллиона долларов за 40 рекламных постов.



Далее по заработкам в Instagram идут сестры Дженнер – Кендалл (25,6 миллиона) и Кайли (19,6).



Замыкает пятерку звезда крикета и капитан сборной Индии Вират Кохли с 15,7 миллионами долларов.



В топ-10 присутствуют еще футболисты Дэвид Бекхэм, заработавший в Instagram 11,6 миллионов долларов, и Неймар – 8,1 миллионов.

