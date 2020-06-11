Помпео в очередной раз призывает РФ вернуть Крым Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Российская Федерация должна вернуть Украине контроль над Крымским полуостровом.



Об этом он заявил во время презентации доклада о состоянии религиозных свобод в мире за 2019 год, стенограмма выступления которого опубликована на сайте Госдепа.



"Россия должна прекратить притеснения тех, кто сопротивляется ее оккупации, освободить всех незаконно заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым - это Украина", - заявил Помпео.



Он также добавил, что с 2015 года РФ незаконно призвала на службу в свои вооруженные силы "тысячи мужчин" в Крыму, а тех, кто отказывался это делать, привлекла к уголовной ответственности.



Ранее Помпео неоднократно подчеркивал, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией.



Как известно, 20 февраля - официальная дата начала временной оккупации Крыма, которая была установлена 21 апреля 2015 года постановлением Верховной Рады "О Заявлении Верховной Рады Украины "Об отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и преодолении ее последствий ".



16 марта 2014 года в оккупированном Россией Крыму и городе Севастополе, в обход украинского законодательства и законодательства Автономной Республики Крым, состоялся так называемый референдум, относительно статуса Крыма.



Согласно российским данным, 96,77% жителей Крыма поддержали присоединение полуострова к России, в Севастополе за присоединение к России проголосовали 95,6 процента горожан. Результаты неконституционного референдума были грубо сфальсифицированы, а уже через два дня, 18 марта 2014 года, в Кремле состоялось подписание так называемого Договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации. Большинство стран-членов ООН и другие международные организации признали инсценированный оккупантами фальсифицированный крымский референдум нелегитимным.

