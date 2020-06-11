ЕС рекомендует странам Шенгенской зоны отменить ограничения на внутренних границах

Европейская комиссия (ЕК) считает возможным снять ограничения на внутренних границах стран Шенгенской зоны и ассоциированных с ней государств с 15 июня, заявила в четверг член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.



"Мы предлагаем этим странам снять ограничения на внутренних границах с понедельника", - сказала Йохансон на пресс-конференции в Брюсселе.



По ее словам, эпидемиологическая ситуация в этих странах достаточно улучшилась, и все они принимают необходимые рекомендованные Еврокомиссией превентивные меры, что позволяет снять ограничения.



В то же время, отметила еврокомиссар, обсуждалась ситуация на внешних границах. Еврокомиссия пришла к мнению, что действующий до 15 июня запрет на необязательные поездки через внешние границы ЕС стоит продлить еще на две недели - до 30 июня.



"Эти ограничения пока нельзя снять сразу. Будем это делать постепенно", - пояснила Йохансон.



Она указала, в частности, на то, что для этого будет составлен обновляемый список стран с учетом их эпидемиологической обстановки, с которыми ЕС начнет открывать границы.

