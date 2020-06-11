ЕС рекомендует странам Шенгенской зоны отменить ограничения на внутренних границах

ЕС рекомендует странам Шенгенской зоны отменить ограничения на внутренних границах

Европейская комиссия (ЕК) считает возможным снять ограничения на внутренних границах стран Шенгенской зоны и ассоциированных с ней государств с 15 июня, заявила в четверг член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.

"Мы предлагаем этим странам снять ограничения на внутренних границах с понедельника", - сказала Йохансон на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в этих странах достаточно улучшилась, и все они принимают необходимые рекомендованные Еврокомиссией превентивные меры, что позволяет снять ограничения.

В то же время, отметила еврокомиссар, обсуждалась ситуация на внешних границах. Еврокомиссия пришла к мнению, что действующий до 15 июня запрет на необязательные поездки через внешние границы ЕС стоит продлить еще на две недели - до 30 июня.

"Эти ограничения пока нельзя снять сразу. Будем это делать постепенно", - пояснила Йохансон.

Она указала, в частности, на то, что для этого будет составлен обновляемый список стран с учетом их эпидемиологической обстановки, с которыми ЕС начнет открывать границы.