В Сингапуре стартуют клинические испытания лекарства от COVID-19

В Сингапуре начинаются клинические испытания препарата против коронавируса, разработанного на основе моноклональных антител, которые способны влиять на возбудителя SARS-CoV-2. Об этом сообщает компания-разработчик Tychan, передает УНН.



Отмечается, что во время первой фазы испытаний препарат протестуют на 23 здоровых людях, а затем его проверят на инфицированных.



В основе иммунного препарата TY027 лежат моноклональные антитела, которые способны влиять на возбудителя SARS-CoV-2.



"Препарат может также использоваться для борьбы с широким кругом инфекционных заболеваний, в том числе в качестве превентивного средства", - сказал профессор медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ой Н Ин и добавил, что "если исследования завершатся успешно, то TY027 можно будет использовать людям , которые имеют по работе широкие социальные контакты, а также путешественникам".



При этом если первый этап испытаний будет признан успешным, то следующим шагом станет вовлечение в испытания большего числа волонтеров, в том числе инфицированных коронавирусом.



Уточняется, что над препаратом также работают эксперты из министерств обороны и здравоохранения, а также Совета по экономическому развитию.

