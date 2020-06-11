В Турции исключили военный конфликт с Грецией

Турция и Греция будут вести переговоры по поводу морских границ и мигрантов. Военные конфликт исключен. Об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщило накануне издание Hurriyet Daily News.



По его словам, Греция "точно не хочет устраивать войну с Турцией" и необходимо продолжать переговоры.



"У нас было три раунда переговоров с греческими коллегами, два в Афинах и один в Анкаре. Мы возобновляем наши призывы по организации четвертой встречи в Анкаре", – сказал глава минобороны Турции.



При этом Хулуси Акар раскритиковал Грецию за милитаризацию 16 из 23 островов в Эгейском море, и требования по поводу 10-мильного воздушного пространства, тогда как территориальные воды страны простираются на 6 миль от побережья.

