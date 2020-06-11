Вопроса воды для Крыма в повестке дня нет - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос возобановления водоснабжения через Северо-Крымский канал на повестке дня пока не стоит.



Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, сообщает корреспондент Укринформа.



"Возобновление поставки через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так", - подчеркнул Шмыгаль.



Он подчеркнул, что в настящее время вода в Крым не подается и "физически не может туда подаваться".



В то же время глава украинского правительства подчеркнул, что Россия как государство-оккупант "не всегда" выполняет требования соответствующей международной конвенции в отношении людей, проживающих в аннексированном Крыму.



Как сообщалось, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может возобновить поставку воды в Крым только после деоккупации полуострова.



В то же время, по мнению председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, вопрос подачи воды в оккупированный Крым для президента РФ Владимира Путина может стать поводом для расширения агрессии.



Президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард также отмечал, что засушливое лето в Крыму может побудить Российскую Федерацию перейти к активным действиям в Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом.

