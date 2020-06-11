Украинцам готовят нулевую декларацию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что введение нулевого или однократного декларирования запланировано на этот год. Об этом он сказал в четверг, 11 июня, в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства. "Нулевая декларация - мы планируем делать это в этом году", - отметил глава правительства.

Как известно, нулевое декларирование вводится, чтобы раскрыть все активы, принадлежащие физлицам на праве частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.



В одноразовой декларации необходимо отобразить:



- активы физического лица в виде валютных ценностей,

- ценных бумаг,

- движимое и недвижимое имущество,

- объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юрлиц,

- другие имущественные и нематериальные активы - как в Украине, так и за рубежом.



Гражданин должен на свое усмотрение указать доход, который был потрачен на вышеперечисленное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ) и уплатить налог ниже обычной ставки - 9%. После завершения кампании нулевого декларирования все проверит налоговая.