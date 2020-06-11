Зеленский: нет доказательств, что Буславец лоббирует интересы Ахметова

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у него нет никаких особых отношений с бизнесменом Ринатом Ахметовым и нет доказательств, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец лоббирует его интересы в энергетической сфере.



"У меня нет особых каких-то отношений с Ринатом Ахметовым. Мы назначили Буславец, потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она человек Ахметова. Я слышал об этом на "плюсах", я читал об этом в Facebook, я слышал об этом от Геруса (депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус – ИФ) лично. У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов. И если будет какое-то доказательство, что она лоббирует что-то, я уверен, что премьер-министр должен ее уволить", - сказал он в интервью "Украинской правде", опубликованном в четверг.



Говоря об Игоре Коломойском, Зеленский отметил, что можно понять, какие у него отношения с этим бизнесменом после принятия необходимого для сотрудничества с МВФ закона о регулировании банковской деятельности.



"Они работали, чтобы этот закон не был принят. Я знаю точно, что его группа, я имею в виду группу "Приват", и он действительно считает, что это неправильный закон", - сказал он.



Зеленский рассказал, что Коломойский может иногда написать ему смс-сообщение, например, "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами".



"Ну, такой он (Коломойский – ИФ) есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. Он человек холерического склада. У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика - это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", - подчеркнул он.



Зеленский указал, что во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые в хороших отношениях с Коломойским, и это создает определенные сложности и риски.



"Я знаю этих людей... Ну вот, Саня Дубинский – он с канала "1+1", у них давние отношения, и это понятно. Есть вещи, мне кажется, которые они делают очень неправильно, я об этом говорил. Угроза только одна – когда они начинают ссориться и рубиться внутри партии "Слуга народа". И это очень неправильно, это самое главное. Есть ли в этом угроза? Думаю, что риск есть", - пояснил он.

