ВОЗ: в Африке усиливается эпидемия коронавируса

Число подтвержденных тестами заражений коронавирусом в Африке достигло 207 617. Об этом в четверг, 11 июня, сообщила региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Африке Матшидисо Моэти на брифинге в Женеве.



"В африканском регионе, в который входят в основном страны к югу от Сахары и Алжир, у нас 127 600 случаев", - уточнила она.



По словам представителя ВОЗ, десять из 54 стран в Африке являются двигателями эпидемии. На них приходится 75% всех случаев. На пять стран приходится 71% всех смертей от коронавируса.



"У нас порядка 5 тыс. смертей - на всем континенте", - сказала она. Моэти отметила, что африканские страны поздно вошли в пандемию, поэтому количество случаев заражения может увеличиться.

