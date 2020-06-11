Песков: работаем, чтобы Украина стала единой

В Кремле заявляют, что продолжают работу над урегулированием ситуации на Донбассе, чтобы "Украина стала единой страной". Об этом в четверг. 11 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт", - сказал он.



На вопрос, в каком качестве Москва рассматривает неподконтрольный Донбасс, Песков отметил, что "это самопровозглашенные "республики", которые заявили о выходе из Украины".



Песков также прокомментировал ситуацию с тем, что представители "ЛДНР" на переговорах в Минске имеют российские паспорта.



"Там допустимо двойное гражданство", - сказал Песков.

