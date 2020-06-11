Второй этап медреформы будет продолжен, а ошибки исправлены - Шмыгаль

Второй этап медицинской реформы в Украине будет продолжаться и в следующем году пациенты и медики почувствуют обновление медицинской отрасли. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.



"Второй этап медицинской реформы будет продолжаться, законопроекта об его отсрочка не будет. Мы пересчитывем тарифы Национальной службы здоровья (НСЗУ). Там были ошибки и неверные расчеты стоимости определенных видов и определенных пакетов медуслуг. Многие из них занижены...", - сказал премьер.



Шмыгаль отметил, что, например, "инфарктных пакет", по существующему тарифу, стоит 16 тысяч гривен, а по факту - более 30 тысяч гривен.



"Таких примеров достаточно много. Это дает нам возможность пересмотреть и дополнить прописанные параметры в реформе, содержанием, например, психиатрии, фтизиопульмонологии и других заведений, которые в принципе не предусматривались, их просто забыли в подготовке второго этапа", - отметил Шмыгаль.



Он заверил, что все эти ошибки исправят без отсрочки второго этапа медреформы.



"Продолжение реформы с исправлением этих ошибок, я уверен, даст правильный результат. В этом году она идет очень сложно. Мы выровняем все недоразумения и уже со следующего года мы, как пациенты, сможем чувствовать обновление медицинской отрасли", - сказал премьер, добавив, что изменения почувствуют и медики.

