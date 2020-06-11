У команды Зеленского на переговорах в Минске иллюзий нет - Волкер

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя свою готовность вести переговоры с Россией в различных форматах, будучи гибкими и предлагая новые идеи, считает бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.



Как сообщает издание "Голос Америки" со ссылкой на слова Волкера во время пресс-сконфереции, накануне дипломат переговорил с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, который является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), и сделал вывод, что украинская сторона не имеет никаких иллюзий относительно возможности проведения выборов на Донбассе без полного контроля над территорией.



Так, Волкер приветствовал решение включить украинских граждан к диалогу в Минске, представляющих Донбасс, поскольку таким образом они лишают Россию аргумента, что народ Донбасса на них не представлен.



Также, по его мнению, США не сыграли достаточно весомую роль в поддержке Украины в переговорах с тех пор, как он покинул пост спецпредставителя.



"И теперь все возлагается на Францию и Германию. И что у меня вызывает печаль, так это то, что Франция и Германия четко не заявляет, что Россия является нарушителем Минских договоренностей, что она является их подписантом, частью договоренности, а не сторонним наблюдателем, что она является участником конфликта и не выполнила взятые на себя обязательства", - сказал он во время конференции, организованной Атлантическим советом с помощью Zoom.



Как сообщалось, Украина 9 июня впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы заявленных со стороны украинской делегации представителей временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).



Донецкую область в политической группе ТКГ представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.



Приглашенными представителями от Луганской области со стороны украинской делегации стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.



Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 10 июня проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины будут участвовать в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

