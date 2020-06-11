США выделили Украине $250 млн на безопасность

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает Министерство обороны Украины.



"Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашему государству различных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде, и тому подобное. Важное место в нем занимает поддержка Военно-Морских Сил Украины, что должно способствовать установлению стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе", - указывается в сообщении.



Все средства, предоставленные в рамках программы "Инициатива помощи Украине по безопасности" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), направлены на усиление боевых возможностей Вооруженных сил Украины для противодействия российской агрессии, сохранению жизней и здоровья украинских военнослужащих.



"Министерство обороны и Вооруженные силы Украины искренне благодарны американским партнерам за последовательную поддержку процесса реформ в Украине и укрепления обороноспособности нашей страны в условиях продолжающейся российской агрессии. Реформа сектора безопасности и обороны, приближение его к стандартам НАТО и достижения максимальной совместимости с вооруженными силами стран Альянса остается одним из главных приоритетов правительства Украины", - подчеркивают в министерстве.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил американскую сторону за предоставление такой помощи.



"Я благодарен за решение предоставить в 2020 году 250 миллионов долларов военной помощи для обучения, снаряжения и консультативной деятельности, помогая Украине более эффективно защищаться от российской агрессии", - написал он в своем микроблоге в Twitter в четверг.



Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что "США остаются стратегическим партнером Украины и настоящим другом".