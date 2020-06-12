Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов провели допрос актера Михаила Ефремова в рамках двух уголовных дел, по делу о сбыте наркотиков он находится в статусе свидетеля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского управления полиции.



"С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК РФ", - сказали в пресс-службе.



Там отметили, что также он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК РФ.



Следственные действия в настоящее время, завершены. "Мужчина убыл к месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в полиции.



Ранее в четверг в Главном следственном управлении МВД по Москве проходил пятичасовой допрос актёра, после чего Ефремов был доставлен обратно под домашний арест.



Вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой Сергей Захаров на следующий день умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



Позднее столичная полиция сообщила, что следствием был "установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами".



Главным следственным управлением ГУ МВД, которое в настоящий момент занимается делом Ефремова, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и их аналогов), добавил он.



Ефремов помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".

