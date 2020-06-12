На Украине будет ускорена реформа образования – Меморандум с МВФ

После преодоления кризиса на Украине будет ускорено проведение образовательной реформы, сообщается в Меморандуме об экономической и финансовой политике, одобренном Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ).



"Мы продолжим оптимизацию численности школьной сети для начального и среднего образования, увеличим капитальные затраты на ремонт зданий и обеспечим, чтобы у школ была необходимая инфраструктура", - указывается в тексте, обнародованном Министерством финансов Украины.



Среди первоочередных задач запланировано реформирование учебных программ, а также внесение на рассмотрение Верховной Рады поправок к закону об образовании, касающихся изменений структуры заработной платы.



"Для высшего образования мы трансформируем систему финансирования университетов, и будем привязывать зарплату к производительности", - подчеркивается в документе.

