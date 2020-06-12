Трамп подписал указ, допускающий санкции против членов Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ, позволяющий вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда (МУС), который решил провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.



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С целью "обеспечения защиты американских военнослужащих и национального суверенитета" США президент подписал указ, позволяющий "вводить экономические санкции в отношении должностных лиц МУС, непосредственно участвующих в <...> расследовании или судебном преследовании военнослужащих Соединенных Штатов без согласия Соединенных Штатов", отмечается в документе. "Президент также разрешил расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС и членов их семей", - сказала Макинэни.



Пресс-секретарь напомнила, что США "не являются государством - участником Римского статута и неоднократно отвергали утверждения МУС о юрисдикции в отношении американских военнослужащих". "Действия МУС являются посягательством на права американцев и угрожают посягательством на наш национальный суверенитет. МУС был учрежден для привлечения к ответственности за военные преступления, однако на практике он является неподотчетной и неэффективной международной бюрократической структурой, которая угрожает американским военнослужащим и преследует их; а также военнослужащих наших союзников и партнеров", - полагает Макинэни.



По ее версии, несмотря на призывы США и их союзников, "МУС не предпринял никаких действий для самореформирования и продолжает проводить политически мотивированные расследования в отношении" Соединенных Штатов и их союзников, включая Израиль. "Мы обеспокоены тем, что государства-противники манипулируют МУС, поощряя эти обвинения в адрес военнослужащих Соединенных Штатов", - утверждает пресс-секретарь, не указав, о каких странах идет речь. У Вашингтона, продолжила она, "есть веские основания полагать", что в аппарате прокурора МУС "имеют место коррупция и неправомерные действия на самом высоком уровне, что ставит под сомнение добросовестность расследования, проводимого в отношении американских военнослужащих". Никаких доказательств пресс-секретарь не привела.



"Соединенные Штаты будут продолжать использовать любые средства, необходимые для защиты своих граждан и союзников от несправедливого судебного преследования со стороны МУС", - заключила Макинэни.



В рамках указа Трамп вводит режим ЧС в связи с расследованием МУС, что позволяет убрать бюрократические препятствия при введении ограничений. Санкции подразумевают, в частности, отказ в выдаче виз и замораживание находящейся на территории США собственности. Они вводятся госсекретарем по согласованию с министрами финансов и юстиции.



Право вводить режим ЧС в США принадлежит президенту. До 1976 года глава государства мог вводить его на любой срок и по любой причине, которая, по его мнению, угрожала национальной безопасности страны. Затем введение режима было регламентировано законом о национальных чрезвычайных ситуациях. За это время общенациональный режим ЧС вводился на территории США более полусотни раз.



5 марта апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане. Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с вооруженным конфликтом в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных преступлений, связанных с конфликтом, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года.



В рамках данного дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено в соответствии с решением палаты предварительного производства от 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате.



