Украина обеспечит независимость НКРЭКУ – меморандум МВФ

Украина в меморандуме Международному валютному фонду (МВФ) задекларировала намерение к концу марта 2021 года привести законодательство о Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к европейским требованиям.



"Мы примем законодательство, направленное на то, чтобы привести полномочия и ответственность энергорегулятора (НКРЭКУ) в соответствие с Третьим энергопакетом ЕС - договором об Энергетическом сообществе и законе об НКРЭКУ 2016 года до конца марта 2021 года", – говорится в документе, обнародованном в четверг.



Согласно ему Украина также намерена внести изменения и имплементировать вторичные нормативно-правовые акты относительно рынка газа в соответствии с законодательством ЕС о газовом рынке.



Как сообщалось, Секретариат энергосообщества неоднократно заявлял, что подчинение НКРЭКУ Кабинету министров противоречит Третьему энергетическому пакету, следовать которому Украина обязалась при вступлении в Энергосообщество.



Секретариат ЭС отмечал, что независимость регулятора от госорганов имеет особое значение в Украине, где госсобственность в регулируемом энергетическом секторе широко распространена, и важные решения являются предметом коммерческих и политических интересов.



В июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона об НКРЭКУ, разрешил исправить его до 2020 года. Невыполнение решения КС не позволило бы комиссии принимать необходимые решения с 1 января 2020 года. Соответствующие правки Рада приняла 19 декабря.



Согласно им НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и создается Кабинетом министров.

