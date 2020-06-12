Тимошенко заявила о конце украинской "незалежности"

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила киевские власти в подписании меморандума о кредитах от МВФ на кабальных условиях.



Ранее Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в пять миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна в ближайшее время получит первый транш от организации. По данным украинского Минфина, это случится 11 июня.



"То, что происходит сегодня, граничит с потерей независимости страны, государства, системы управления своей жизнью", — заявила Тимошенко в эфире телеканала News One.



Она возмутилась тем, что меморандум не вынесли на публичное обсуждение и не представили парламенту.



"Ночью, никому не показывая этот документ, подписали президент, глава Нацбанка, министр финансов, премьер-министр", — уточнила политик.



Тимошенко задалась вопросом, почему такие решения руководство страны принимало втайне от народа и почему детали документа будут обнародованы МВФ, а не киевскими властями.



"И тут было что скрывать. И то, что тут скрыли, несовместимо с независимостью страны и благосостоянием украинцев", — заявила парламентарий.



По ее словам, ресурсы Украины не принадлежат стране и народу, а прибыль от них не попадет к людям.



"И вот этот меморандум закрепляет ситуацию, при которой у украинцев забирают последнее", — заключила Тимошенко.



Ранее лидер "Батькивщины" заявила, что Украина "летит в пропасть", передавая объекты инфраструктуры и другие предприятия в концессию иностранным компаниям. Кроме того, она выступает с резкой критикой скандального законопроекта о рынке земли, согласно которому иностранцы смогут покупать земли сельхозназначения в стране. По ее мнению, принятие закона грозит Украине голодом.

