Тополиный пух, жара, COVID...

Вакарчук снова уходит, Зеленский переругивается с Богданом, Порошенко забыл, что он украиномовный, и заговорил в Офисе генпрокурора по-русски... От этого всего голова идет кругом и хочется срочно удрать в отпуск. Но куда? За границу? Не пустят. На ЮБК? Запрут в обсервацию. На родные украинские курорты? Цены такие, что глаза на лоб лезут. Может, не стоит шастать, лучше смирно сидеть дома и ждать второй волны коронавируса? Или отправиться на автобусную экскурсию: их, в отличие от детских лагерей, разрешили.



Тревожные сигналы доходят с разных концов мира. В Германии уровень передачи вируса в последние дни превысил критические значения. Китай объявил о возможности новой вспышки. Южная Корея уже заявила о начале второй волны эпидемии. Большое количество заболеваний фиксируется в Бразилии и Индии. Самое время отправиться в путешествие (шутка).



Судя по обнародованным Европейской комиссией правилам въезда в ЕС граждан других стран, собирать чемоданы пока рано. Для начала нужно, чтобы эти страны разрешили гражданам Евросоюза въезжать к себе. Мы это собираемся сделать при условии оформления специальной страховки. Но этого недостаточно.



Объективными критериями для определения стран, откуда будут пускать в ЕС, станут состояние здоровья граждан и уровень заболеваемости там. Главными критериями в этом контексте будут: количество новых инфекций на 100 тыс. населения; тенденция к росту числа новых заражений; общие действия страны в условиях эпидемии, включая тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживание, лечение и отчетность.



С первыми пунктами у нас не очень хорошо – заболеваемость растет. А что касается лечения, то это вопрос субъективный. Наши власти считают, что мы справляемся, а в ЕС могут так не думать.



Это означает, что право свободного безвизового въезда украинцев в страны ЕС, может, и откроется 1 июля, но гарантировать, будет ли граница ЕС открыта для туристов, нельзя. Европейцы оставляют за собой право пересматривать список государств, из которых они готовы пускать туристов.



Министр здравоохранения Максим Степанов 10 июня заявил, что в 2020 году в оздоровлении и отдыхе в детских летних лагерях нуждаются 1,2 млн. детей и решение об открытии детских лагерей и условиях их функционирования будет принято в ближайшие дни. В то же время главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко высказывается категорически против открытия детских лагерей этим летом

С украинскими паспортами в Крым не впускали – иностранным гражданам въезд в карантин запрещен. Но плох тот крымчанин, у которого нет двух паспортов: для каждого пограничного контроля отдельно. Отсюда выехали, туда въехали и – хлоп! Попали на обязательную обсервацию в санаториях на две недели. Причем, для жителей полуострова, въезжающих из России, такой нормы нет

В других странах ситуация такая же непредсказуемая. Главным образом никто не знает, будет ли вторая волна и не закроют ли границы снова. Так что туристическая отрасль в еще более глубоком унынии, чем общепит. Им ничего не светит, кроме внутреннего туризма. Но и тут возникают проблемы.Отечественный турбизнес готовится к дефициту мест в гостиницах и высоким заработкам в разгар сезона. Говорят, что за домик под Одессой придется платить как за Турцию или Египет, а то и дороже.Разрешив пляж и пансионаты, правительство высказывает сомнения в целесообразности открытия детских лагерей. "Оздоровление в детских лагерях – это более миллиона детей, которые могут болеть бессимптомно, которые могут переносить эту болезнь в свои семьи и самое главное – вместо оздоровиться, они будут болеть, пусть даже бессимптомно... Пока что я отношусь очень настороженно к возможности открытия детских лагерей, в ближайший месяц как минимум до того, как мы увидим дальнейшее развитие этой эпидемии в Украине", – сказал премьер Денис Шмыгаль.Он добавил, что как отец и как гражданин Украины как бы против лагерей, но имеет договоренность с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что решение относительно лагерей будет принято на основе конкретных расчетов."Они покажут свои расчеты, аргументы, обоснования и если смогут убедить, в том числе и Кабмин, как коллегиальный орган, возможно, мы пойдем на открытие лагерей", – сказал Шмыгаль.При этом, министр здравоохранения Максим Степанов 10 июня заявил, что в 2020 году в оздоровлении и отдыхе в детских летних лагерях нуждаются 1,2 млн. детей и решение об открытии детских лагерей и условиях их функционирования будет принято в ближайшие дни. В то же время главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко высказывается категорически против открытия детских лагерей этим летом.Что я не могу понять, так это логику нашей власти. Отдыхать с родителями дети могут. Толпиться на детских площадках, пляжах, в игровых городках в парковой зоне – пожалуйста. Там к ним вирус не пристанет. Детские сады открывают, а лагеря нет.Скажу больше. Все тот же Максим Степанов пообещал отменить запрет собирать туристические группы больше 10 человек. Численность группы будет по вместимости автобуса – до 50 человек. Это позволит агентствам набирать полноценные группы и ездить по внутренним маршрутам в прежнем режиме.Ну, не странно ли?! Напихать полный автобус туристов можно, а детям отдохнуть нельзя. И рестораны тоже открывать нельзя. То, что отрасль общественного питания, которая была у нас развита на хорошем европейском уровне, просто убили, никого не тревожит. Подумаешь, ресторанный бизнес. Кушай дома! Нечего выпендриваться.Впрочем, такая “веселая” ситуация не только в Украине. Мы, сидящие дома, как-то забыли, что сотни тысяч людей по всему миру застряли в чужих странах на несколько месяцев за свой счет. А ситуация с Крымом? Это же вообще цирк.Я бы очень хотела отправить на пункты пропуска тех умников, которые на разных телешоу пристают к своим оппонентам с “тестовым” вопросом “Чей Крым?”. Пусть они объяснят, что в нашем Крыму с двух сторон делают пограничники – украинские и российские.А еще ответят на вопрос, почему Украина не пропускает своих граждан с крымской регистрацией в “неньку”. То есть в Крым выпускает, а обратно нет. Даже со справками внутренне перемещенного лица, которыми обзавелись большинство крымчан, имеющих потребность ездить туда-сюда.По этому поводу в конце мая возникли массовые проблемы. Как рассказала мне подруга из Севастополя, некоторые жители полуострова застряли в Украине на карантине или просто зимовали тут. Когда потеплело и карантин ослабили, решили съездить домой – проверить собственность, подготовить ее к летнему сезону. Или просто по делам и бизнесу.Опять же подготовка в ВНО тут, к ЕГЭ там. Говорят, что крымчанам и жителям Донбасса сдавать ВНО не обязательно, но есть масса нюансов. Поэтому родители старались зарегистрировать своих детей на сдачу предметов. В общем, началось небольшое движение через как бы закрытые для широких масс КПП, и тут же путешественники напоролись на препятствия.С украинскими паспортами в Крым не впускали – иностранным гражданам въезд в карантин запрещен. Но плох тот крымчанин, у которого нет двух паспортов: для каждого пограничного контроля отдельно. Отсюда выехали, туда въехали и – хлоп! Попали на обязательную обсервацию в санаториях на две недели. Причем, для жителей полуострова, въезжающих из России, такой нормы нет. Это для “украинских крымчан” сюрприз.Правда, в Севастополе поставили блокпост и стали всем въезжающим делать тест на COVID-19. Так что моя подруга сумела с боем прорваться к своей квартире. И “самоизолировалась” там под шум прибоя. От попыток вернуться в Украину после двухнедельной “отсидки” ее отговорили соседи. Которые уже предприняли неудачный марш-бросок до Каланчака и получили отказ. Не сильно этим огорчены. Больше разочарования вызвала отмена праздничных концертов на День России 12 июня и на день города 14 июня. Все к этому в Севастополе привыкли...Так что насчет “Чей Крым?” надо меньше ля-ля, как говорится, и больше разумных доброжелательных действий. Если Украина хочет сохранить симпатии жителей полуострова. Впрочем, на фоне всех прочих странностей и трудностей сезона отпусков в условиях пандемии подобные “неувязочки” уже никого не удивляют.