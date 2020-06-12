Жители Лебединщини Сумской области против присоединения к Ахтырскому району

Тиждень тому Мінрегіонбуд України опублікував проект меж нових районів. Наразі територію України поділено на 490 районів. Після проведення реформи райони будуть укрупнені, територія держави буде поділено на 109 територіальних одиниць.

У Мінрегіонбуді відзначають, що до проекту нової мапи України можуть вноситись зміни. На це є надія у мешканців Лебединського району Сумської області.

Думку на місцях не врахували

«З нами порадились, але ухвалили зовсім інше рішення», – розповідає міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Попередні гголови Сумської ОДА під час зустрічей з представниками влади Лебединського району визнавали, що логічним є приєднання Лебедина з навколишніми селами до Сумського району. «У нас є нормальне транспортне сполучення – до Сум можна дістатись потягом, який ходить 4 рази на добу, та на автобусі – за день виконують понад 20 рейсів. Лебедин і Суми з’єднує нормальна по нинішніх мірках дорога. Найбільш віддалене село від Сум знаходиться на відстані 70 км, від найближчого до центру області – 20 км», – розповідає мер Лебедина.

Проте позиція новоопризначеного голови Сумської ОДА Романа Грищенка відрізняється кардинально. «Нам повідомили, що Лебединський район буде об’єднано з Охтирським, а центр буде розташований в Охтирці. Громада була шокована. По-перше, між Лебедином та Охтиркою понад 10 років немає нормальної дороги. Є напрямок, а доріг немає – зазвичай водії їдуть зі швидкістю 30-40 км на годину – через ями швидше не можна. По-друге, найближче село до Охтирки знаходиться на відстані 40 км, найдальше – 100 км! По-третє, немає нормального транспортного сполучення – щодня з Лебедина в Охтирку автобуси виконують всього 4 рейси. Тобто мешканці з віддалених сіл нашого району, навряд чи зможуть за день доїхати до Охтирки, вирішити свої питання та повернутись назад додому», – розповідає Світлана Горошко, заступник голови Лебединської районної ради.

Відео дороги https://www.facebook. com/LebedynOnAirLive/videos/ 199789407564140/

Найбільше постраждають підприємці, пенсіонери, породіллі та безробітні

На подив мешканців Лебединського району, нову мапу Сумської області погодили всі шість депутатів-мажоритарників від Сумської області. Межі нових районів області збігаються з межами виборчих округів. «Ми бачимо, що пріоритетом при ухваленні рішення є політична доцільність. Але ми не можемо допустити, щоб через забаганки депутатів ускладнилось життя десятків тисяч наших земляків», – говорить міський голова Лебедина Олександр Бакликов. «З найбільшими складнощами зіштовхнуться підприємці, яким доведеться їздити в Охтирку до податкової , райдержадміністрації чи інших інстанцій. Пенсіонерам потрібно буде їздити для оформлення виплат чи перерахунків у відділення Пенсійного фонду, безробітнім – у центр зайнятості, а породіллям – у центр надання адмінпослуг при райадміністрації.

Надія на Мінрегіонбуд

Найближчим часом парламент має ухвалити постанову про ухвалення нових меж районів. Мешканці Лебединського району сподіваються, що до їх позиції дослухаються, і Лебединщину приєднають до Сумського району.