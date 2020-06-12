Цена на нефть закрепилась ниже 38 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на статистике о рекордных запасах сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 12 июня.



Так, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,19 (3,09%) – до $37,36 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $1,19 (3,27%) – до $35,15 за баррель.



Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,23 в пользу Brent.

