В Украине зафиксировали уже более 2200 нарушений самоизоляции - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что общее количество нарушений режима самоизоляции - более 2200. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"По той статистике, которую я знаю: контролируется (процесс обсервации - ред.) в том числе через приложение "Дій. Вдома". Общее количество нарушений за все время - по моему, больше 2200. Соответственно, штрафы налагаются национальной полицией. 4,3 млн грн - это те цифры, которые я помню по Министерству внутренних дел", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, сколько зафиксировано нарушений режима самоизоляции.

