Печаль моя темна

Вы не пробовали монетизировать свои огорчения? И я нет. Теперь у нас есть шанс, поскольку 5 июня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о жестокости и равнодушии, точнее «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения ущерба за боль и жаль» № 3605. Текст законопроекта на сайте Верховной Рады появился лишь через неделю после его регистрации, и все это время юристы и журналисты гадали: что же кроется за словами «боль и жаль», а главное – на компенсацию каких чувств мы вскоре сможем претендовать?



«Жаль» – украинское слово, но я бы не спешила использовать его технический перевод на русский, как «сожаление». Смысл последнего подразумевает некое чувство вины, раскаяние в чем-то (не) содеянном.



Поскольку авторы проекта – народные депутаты от фракции «Слуга народа» под председателя Комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, их избирателям можно было бы, например, испытывать боль и сожаление от результата своего волеизъявления, но претендовать на возмещение «ущерба» от этого в контексте нового закона им не приходится.



Итак, законопроектом (ЗП) № 3605 предлагается внести изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс законов о труде Украины касательно правового регулирования отношений, связанных с возмещением морального ущерба



Сами дефиниции «боль» и «жаль» законопроектом не определены – упомянуты лишь случаи, в которых лицо имеет право на их возмещение.



В пояснительной записке к ЗП № 3605 в качестве необходимости его принятия указано, что «На пути реформирования правоотношений в сфере возмещения морального Украина пользуется «совецьким» определением», что соответственно нуждается в реформировании.



Українська нація має давню адміністративну традицію, основні риси якої часто перегукуються із західноєвропейською, починаючи з часів Київської Русі та Галицько-Волинського Князівства, через державне існування руського народу у формі Великого князівства Литовського, його визвольну війну 1648 – 1654 рр., козацьку державу другої половини XVII – першої половини XVIII ст.



И что вообще такое этот самый «жаль», на возмещение за причинение которого нам можно рассчитывать? Вот, например, руководитель авторского коллектива ЗП № 3605 запомнилась нам своим сожалением, что наши пенсионеры «Слишком долго живут после выхода на пенсию» и занимается теперь увеличением пенсионного возраста до 72 лет



Все, правда, запомнили только начало ответа администратора гостиницы «Ленинград» Ивановой, а наша пламенная пенсионерка-политик – видимо, лишь посыл американской домохозяйки. Но не суть – главное, тот телемост из Бостона не только дотянулся к нам из 1986г в 2020-й, но и объединил нас с СССР и Америкой в единый тотальный «совок»